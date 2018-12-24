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  3. 24 Aralık 2018 23:46

Cezaları affeden teklif Meclis'te kabul edildi

Köprü ve otoyol cezaları ile ilgili kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.

Cezaları affeden teklif Meclis'te kabul edildi
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından gündeme getirilen, köprü ve otoyol cezaları ile ilgili kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.

İlk olarak Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezaların 2019’da artırılmaması ve cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmamasını düzenleyen maddesi müzakerelerin ardından kabul edildi.

Teklifin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçmesi yasak olan araçlarla ilgili maddesi de ayrıca oylanarak kabul edildi.

Buna göre, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019’a kadar ret ve iade edilecek.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

AA

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