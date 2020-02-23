CHP Diyarbakır'da ilk kadın başkan

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı 37’nci Olağan Kongresi’nde başkanlığa Gönül Özer seçildi. CHP Diyarbakır tarihinde ilk defa bir kadın il başkanı seçilmiş oldu. Özer, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Kadınlar adına bu bir devrimdir” diyerek, hedeflerini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı il kongresini gerçekleştirdi. İki adayın yarıştığı kongrede Genel Merkez tarafından kongre sürecini yürütmek üzere atanan Abdurrahman Aslan ve Gönül Özer yarıştı.

Kongrede Abdurrahman Aslan 50 delegenin oyunu alırken Gönül Özer ise 65 delegenin oyunu alarak CHP Diyarbakır'ın yeni il başkanı oldu. CHP Diyarbakır'da ilk kadını başkanı olan Gönül Özen seçim sonrası yapacakları çalışmaları ve hedeflerini Sözcü'ye anlattı.

1980'den bu yana CHP Diyarbakır'da hep tek adaylı seçimlere gidildiğini belirten CHP Diyarbakır İl Başkanı Özen, “İlk defa bu dönem Diyarbakır'da iki adaylı bir kongre yaşadık ve CHP'li delegelerimiz ilk kadın il başkan adayı olarak beni tercih etti. İlk başta bunun farkında değildim ancak Türkiye genelinde gelen tebrikler karşısında anladım ki bu biz kadınlar için çok büyük bir devrim” dedi.

“KADIN VARSA UMUT VAR”

Kongrede il başkanı seçilmesi sonrasında bu durumun CHP'de büyük heyecan uyandırdığını ifade eden Özer, “Halkımız il başkanı seçilmemi çok olumlu karşıladı aynı zamanda gerek tabanımızda gerekse vatandaş ta büyük bir heyecan yarattı. Seçim sürecinde ‘Kadın varsa umut var, kadın varsa birlik var' demiştim. Bu sözüm ilk günde şehrimizde ve partimizde kendini göstermeye başladı. Seçilmem sonrasında partiye gelen erkek arkadaşlarımız eşleriyle partimize gelmeye başladı. Aynı zamanda insanlarla birebir görüşmelerimde yanımda olduklarını, parti çalışmalarında sonuna kadar yanımda olacaklarını belirten yüzlerce insan oldu” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ İKİ MİLLETVEKİLİ…”



CHP olarak her zaman sahada olacaklarını kaydeden Özer, ”İnsanlara dokunacağız ve hedefimiz bir dahaki seçimde en az iki milletvekili çıkarmak olacak. Ben Diyarbakır'da bu rüzgarın olduğunu görüyorum son yerel seçim sonuçlarıyla beraber ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da partimize olan ilgili arttı. Gençler ve kadınlar yoğun bir şekilde partimize geliyor çalışmalarımızı takip ediyor. Eğer burada sıkı bir çalışma yapmamız halinde iki milletvekili çıkarmamız için hiçbir neden yok. Bunun için sahada olacağız ve partimizin ilkelerini anlatacağız” ifadelerini kullandı.

“CHP DİYARBAKIR'IN ‘BABA' PARTİSİDİR”

CHP'nin Diyarbakır'a yabancı bir parti olmadığını ifade eden Özer, ”Geçmiş yıllarda Diyarbakır'ın tabanı CHP'lilerden oluşuyordu sonrasında ise HDP ve AKP etkin olmaya başladı. CHP Diyarbakır'ın baba partisidir. CHP Diyarbakır'a yabancı değildir kendimizi iyi bir şekilde vatandaşımıza anlattığımız zaman, hemşerilerimize dokunduğumuz zaman çok fazla zorlanacağımız düşünmüyorum. Kadın siyasetçi olarak Diyarbakır'da siyaset yapmanın zor olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki anne olarak aile sorumluluklarımı da arka plana atmayacağım için yoğun bir çalışma sürecim olacak. Tabi başta eşim ve çocuklarım bu yolda bana tam destek oldukları için çok zorlanacağımı sanmıyorum. Evet, yolumuz uzun ve zor ama kararlıyız” dedi.