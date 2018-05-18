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  3. 18 Mayıs 2018 10:52

CHP, Saadet'e de milletvekili gönderecek.

CHP'nin İyi Parti ile yaptığı milletvekili transferi çalışmasının bir benzerini Saadet Partisi ile de yapmayı planladığı ortaya çıktı.

CHP, Saadet'e de milletvekili gönderecek.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı görüşmeleri sırasında 8 milletvekilin adaylığı için anlaştığı öne sürüldü.

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre 12 ila 15 arasında vekil çıkarması beklenen Saadet’e CHP can simidi olacak. İsimler netleşmedi ancak Cihangir İslam, Abdüllatif Şener ve Mehmet Bekaroğlu’nun 8 kişiye dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak, İslam, Şener ve Bekaroğlu seçilecek yerlerden aday olarak listede.

Akşam

milletvekili , kemal kılıçdaroğlu , temel karamollaoğlu
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