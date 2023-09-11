CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Burada gerekli açıklamaları yaptık. Bu çerçevede de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından açıklamada bulundu.

"YENİLENEREK, GÜÇLENEREK YEREL SEÇİMLERE GİDİYORUZ"

Öztrak, CHP'nin halkın egemenliğini temel ilke olarak benimsediğini belirterek, "CHP, bu temel ilke doğrultusunda, parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak görmüştür. Biz, etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaların, mücadelemizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Yenilenme sürecimiz hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerimiz hızla tamamlanıyor. Bunların tamamlanmasının ardından kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Bu yenilenme sürecini, tüzüğümüzden programımıza kadar, partimizin işleyişiyle ilgili dokümanları da yenileyerek destekliyoruz. Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz" dedi.

"TÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİ KAZANMAYI HEDEFLİYORUZ"

Öztrak, son yerel seçimlerde büyük bir başarı kazandıklarını belirterek, "Ankara, Adana, Antalya, İstanbul ve Mersin başta olmak üzere CHP’li başkanlar tarafından yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik. Milletimiz yerel seçimlerde buralarda en güzel kararı verecektir. Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı MYK’mızda gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPTIK, BU ÇERÇEVEDE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Soruları da yanıtlayan Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleriyle tepki çeken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili soruya, "Burada gerekli açıklamaları yaptık. Bu çerçevede de devam edeceğiz" cevabını verdi.