CHP ''Türkiye tek adamdan büyüktür'' paylaşımıyla Saraçhane'ye çağırdı

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptı.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından yurttaşları Saraçhane'ye çağırdı. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye ‘tek adam’dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz. #istanbulyargılanıyor”