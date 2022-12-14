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CHP ''Türkiye tek adamdan büyüktür'' paylaşımıyla Saraçhane'ye çağırdı

CHP ''Türkiye tek adamdan büyüktür'' paylaşımıyla Saraçhane'ye çağırdı
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptı.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından yurttaşları Saraçhane'ye çağırdı. CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye ‘tek adam’dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz. #istanbulyargılanıyor”

Etiketler saraçhane chp davet
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