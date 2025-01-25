CHP ünlü isimlere Gezi Parkı soruşturması için harekete geçti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili heyet görevlendirdi.

Ünlü menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili görevlendirilen heyette CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal görev aldı. Heyet, soruşturma süreçlerini takip edecek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.