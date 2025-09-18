  1. Anasayfa
CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
2024 yerel seçimlerine CHP'nin adayı olarak girip seçimleri kazanan biri büyükşehir, ikisi ilçe CHP'li belediyenin AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan belediyelere 3 yeni belediyenin daha ekleneceği öne sürüldü.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kulislerde CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da CHP'den istifa ederek AK Parti’ye katılacağının konuşulduğu öne sürüldü.

Son olarak CHP'li Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılımıyla AK Parti'ye katılan belediye sayısı 59’a yükselmişti.

Haberde AK Parti'nin 59 olan belediye sayısını 100'e yükseltmek olduğu da belirtildi.

