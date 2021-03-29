CHP'den AK Parti'ye ''Kibar Feyzolu'' yanıt

CHP'li Çetin Arık, AK Partili Milletvekili Hülya Nergis’in “Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesinin bir sebebi olabilir. Ben bu konulardan çok anlamam… Cumhurbaşkanı’mızın bizim bilmediğimiz konuları bildiği aşikar” yorumuna "Kibar Feyzo" ile yanıt verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’in katıldığı televizyon programında “Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesinin bir sebebi olabilir. Ben bu konulardan çok anlamam. Sizin gibi yorum yapıyorum. Bazı şeyleri biz bilmiyoruz. Her şey bize açık değil. Cumhurbaşkanı’mızın ve bu konulardaki yetkilerin bizim bilmediğimiz konuları bildiği aşikar” diye konuştu.

AK Partili Nergis’in bu sözlerine yanıt veren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ,Yani ‘ben bilmem ağam bilir’ diyor. 21. yüzyıl Türkiye’sinde değil de Kibar Feyzo filminin içerisinde gibiyiz. Hülya Hanım aksini söylese, ‘ula hepinizi ben besliyorum vallahi satarım köyü’ dediği gibi Hülya Hanım da ‘hepinizi ben milletvekili yaptım, alırım hepinizi’ demesinden mi korkuyor? Hülya Hanım hepiniz ‘ben bilmem ağam bilir’ dediğiniz için ülkemizin ekonomik durumu böyle. Ekonomimizi merak ediyorsanız, girin bir esnafa, o size en ince detayına kadar anlatır” dedi.

ANKA