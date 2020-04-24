CHP'den Atatürk düşmanı Fatih Tezcan'a suç duyurusu !

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, Atatürk düşmanı Fatih Tezcan’ın Twitter’dan yaptığı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı içeren paylaşımıyla alakalı Antalya İl Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

“TESCİLLİ ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANI”

“Fatih Tezcan adlı kripto FETÖ'cüyü kim koruyor, kimler arkasında?” diyen CHP’li Bayar şu ifadeleri kullandı:

"Tescilli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, gerici, yobaz, kaleminden sadece pislik akan Fatih Tezcan adlı kripto FETÖ'cü 23 Nisan'da da rahat durmadı.

Tezcan Atatürk’ü işaret ederek “İşgal edilen bir ülkenin subayı, Düşmana 1 mermi atmak yerine, Devlet ve Meclis varken, Farklı şehirde ‘Paralel Meclis' kuruyor ve hem ‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir’ deyip hem Millet'e 1 kez bile sormadan işgalcilerin tüm emellerini yapıyorsa, Bu subay bir işbirlikçidir.” şeklinde Twitter’da bir paylaşım yaptı.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in vaaz kasetlerini gözyaşları içinde dinlediğini söyleyen Fatih Tezcan adlı kripto FETÖ'cüyü kim koruyor? Vatanımızın topraklarının emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından işgalini dahi savunacak kadar gözü dönmüş bu şahıs hakkında işlem neden yapılmıyor?

Kimler koruyor, kimler arkasında? Sabıka kaydında çocuk kaçırma, tehdit, yaralama, resmi belgede sahtecilik de bulunan bu densiz hakkında Ulu Önder Atatürk hakkında söylediği aşağılık sözlerden dolayı CHP Antalya İl Örgütü olarak suç duyurusunda bulunacağız."