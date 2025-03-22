CHP'den bir kez daha Saraçhane daveti

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu akşam saat 19.30'da adliyeye sevk edileceği belirtilirken CHP bugün de saat 20.30'da Saraçhane'de buluşulacağını duyurdu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP Saraçhane'de yaptığı buluşmalarını sürdürüyor. İmamoğlu bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edilecek. CHP'nin yaptığı açıklamayla "Bugünkü buluşma Çağlayan'da mı Saraçhane' mi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

CHP'nin sosyal medya hesabından, "Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir! Bu akşam 20.30’da Saraçhane’de buluşuyoruz" paylaşımı yapıldı.