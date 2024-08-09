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CHP'den Meclis'e ''Can Atalay'' çağrısı

CHP'den Meclis'e ''Can Atalay'' çağrısı
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay konusunda verdiği kararın görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

7 GÜN İÇİNDE CEVAP VERİLMESİ GEREKİYOR

CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdık." dedi.

Günaydın, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

16 Ağustos saat 14.00 için Meclis Başkanlığı'nın 7 gün içerisinde bu çağrıya ilişkin karar vermesi gerekiyor. 

Etiketler Can Atalay çağrı meclis
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