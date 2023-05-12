CHP'den Muharrem İnce için yeni açıklama

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından bir açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak gelişmenin piyasalardaki etkisine dikkat çekip 15 Mayıs'ı işaret etti ve "Kılıçdaroğlu, çok daha rahat seçimi 1. turda kazanacak" dedi.

Seçimlere 3 gün kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle 3 adaylı senaryonun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Faik Öztrak çarpıcı bir yorumda bulundu.

Öztrak'ın HaberTürk canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün adaylardan birinin seçimden çekilme kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu, çok daha rahat seçimi 1. turda kazanacak.

"Sahada gördüğüm çok büyük bir değişim isteği var. Halkın en büyük sorunu ekonomi. İnce'nin çekilme kararıyla birlikte Kemal Bey'in birinci turda kazanma ihtimali daha da arttı. Bunun piyasalardaki etkisini gördük ciddi bir düzelme oldu. Bu değişim gerçekleşince Pazartesi gününden itibaren işler daha iyiye gidecek.

Biz bu işlerden son derece üzüntü duyduk. Sayın İnce'ye buyrun soframıza gelin dedik. Bizim kapımız kendisine açık. Bretix olayında Rusların ciddi karışması var. Trump'ın seçiminde de aynısı geçerli. Ruslar çeşitli kanalları kullanıyor. Bismillah dedik baktık Ruslar doğal gaz borçlarını ertelemiş önce sakladılar sonra bakan açıkladı. Mevcut hükümete Rusların çok ciddi bir desteği var.