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  3. 19 Ağustos 2019 23:12

CHP'den Tank Palet Fabrikası için eylem kararı !

CHP genel başkan yardımcıları ve çok sayıda milletvekili Tank Palet Fabrikası'nın ASFAT formülüyle özel sektöre devrini protesto için Yarın (20 Ağustos Salı günü) saat 18.00'de Adapazarı Kent Meydanı'nda oturma eylemi yapacak.

CHP'den Tank Palet Fabrikası için eylem kararı !
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Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası’nın, ASFAT formülüyle özel sektöre devrinin 21 Ağustos’ta gerçekleştirileceğine ilişkin bilgiler üzerine CHP, harekete geçti. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda konuyu masaya yatıran partililer, oturma eylemi kararı aldı. CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “CHP’nin 8 genel başkan yardımcısı, salı günü saat 18.00’de Adapazarı kent meydanında 12 saatlik oturma eylemi başlatacak. Eylem sabah 06.00’da son bulacak” dedi.

VATANDAŞLARIN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Tank Palet Fabrikası’nın satışına başından beri karşı çıkan CHP’nin eylemine vatandaşlardan da büyük katılım bekleniyor. Çok sayıda milletvekilinin de eylemde hazır bulunacağını belirten CHP’li Özkoç, devir işine başından beri şiddetle karşı olduklarını dile getirdi.

Sözcü

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