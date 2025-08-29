CHP'li 10 isim için hapis talebi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP'nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan kamu davası açıldı.
10 parti yöneticisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol