CHP'li Ahmet Akın teröre lanet yağdırdı

CHP Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in Balya ilçesinde CHP İlçe Örgütünün Danışma Kurulu toplantısında Adıyaman’dan gelen şehit haberini aldı. PKK terörünü lanetleyerek şehit olan 4 Jandarma askerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Akın tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“4 askerimizin 3’ü maalesef dost ateşi ile şehit düşmüş. Bu çatışmanın müsebbibi elbette ki PKK! Ama diğer yandan da AKP’dir. Hani terör bitecek, diye söz verenler, şimdi neredeler? Sıfır terör ile aldıkları ülkede bugün gelen her şehidimizin sorumluları AKP’dir. AKP değil miydi, ‘terör bitecek’ diyen. Terör ile mücadele ediyormuş gibi göründüler. PKK ile masaya oturdular, FETÖ’ye her istediklerini verdiler, İŞİD’e ‘terör örgütü’ diyemediler. Geldiğimiz noktada terörün sorumlusu kim? AKP! Terör bitecek diyenler, artık Milletimize vermeli.”