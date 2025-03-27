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  3. Türkiye bunu da gördü! CHP'nin seçim otobüsünü kaçırdılar!

CHP'li Başarır: ''RTÜK görevlisi CHP otobüsünü kaçırdı''

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, RTÜK binasına doğru hareket ettikleri sırada CHP'nin seçim otobüsünün RTÜK görevlisi tarafından "kaçırıldığını" açıkladı.

CHP Grubu, RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezaya tepki göstermek için RTÜK binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Grup adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün burada RTÜK'ün alışkanlık haline getirdiği uygulamalarından biri için, kara bir gün için buradayız" ifadelerini kullandı.

Başarır, RTÜK'e gittikleri sırada CHP seçim arabasının "kaçırıldığını" açıkladı.

Basın açıklamasında da konuya değinen Başarır şöyle konuştu:

"Buraya gelirken parti aracımızı otobüsümüzü buraya getiremedik. Bir polis kontak anahtarını aldı, başka birisine verdi. CHP'nin seçim arabası kaçırıldı."

Daha sonra X hesabından paylaşım yapan Başarır, olayın ayrıntılarını video ekleyerek şu sözlerle paylaştı:

"Arkadaşlar, çalmanıza alıştık da bu kadarına biz de şaşırdık! 

İnsan otobüs çalar mı?

Pes yahu!

20.30’da RTÜK önünde yapacağımız açıklama öncesinde polis, kanunsuz emirle, Türkiye’nin birinci partisinin parti otobüsünü engellemeye çalışıyor!

Hukuksuzluğun ve kanunsuzluğun tarihini yazıyorsunuz!"

Etiketler CHP Ali Mahir Başarır chp'nin seçim otobüsü seçim otobüsü
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