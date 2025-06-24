  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi

CHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi

CHP'li belediye başkanı disipline sevk edildi
Güncelleme:

Yalova'nın CHP'li Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Yalova'da AK Parti'ye geçeceği iddiaları bir süredir kamuoyunda konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Konuyla ilgili CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yazılı bir açıklamada bulundu. Doğancı, açıklamasında Altınova ilçesinde kamuoyunda yer alan haberlerden dolayı 16 haziranda Yerel Yönetimler Biriminden ilgili milletvekilinin Yalova'ya gelerek inceleme ve temaslarda bulunduğunu ifade etti. Doğancı, milletvekilinin gözlem ve tespitlerinden oluşan raporun genel merkeze iletilmesinin ardından konunun, 23 Haziran'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında gündeme alındığını belirterek, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar, gelişen disiplin süreci ve diğer gelişmelerle ilgili olarak sürecin takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

İHA

text-ad
Etiketler CHP altınova yüksek disiplin kurulu ihraç yasemin fazlaca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muharrem İnce yeniden ''baba evi CHP'ye'' katıldı! Kürsüdeki ilk mesajı dikkat çekti! Muharrem İnce yeniden ''baba evi CHP'ye'' katıldı! Kürsüdeki ilk mesajı dikkat çekti! İsrail-İran ateşkesi sonrası yine eller tetiğe gitti! Trump'ın sözleri olay oldu İsrail-İran ateşkesi sonrası yine eller tetiğe gitti! Trump'ın sözleri olay oldu Zabıta personeli öldü, belediye başkanı yaralandı Zabıta personeli öldü, belediye başkanı yaralandı Şu an karşınızda 6 yaşında bir matematik dünya şampiyonu var! Şu an karşınızda 6 yaşında bir matematik dünya şampiyonu var! Kuzeninden önceki ay kaybettiğimiz Edip Akbayram hakkında skandal iddia Kuzeninden önceki ay kaybettiğimiz Edip Akbayram hakkında skandal iddia Fatih Altaylı tutuklandığı anları tek tek anlattı: ''Beni getiren polisle sarıldık'' Fatih Altaylı tutuklandığı anları tek tek anlattı: ''Beni getiren polisle sarıldık'' AK Partili başkan komşusuna kurşun yağdırdı! AK Partili başkan komşusuna kurşun yağdırdı! 2025 Kayısı Güzeli seçilen Zeynep Bastık mankenlere meydan okudu 2025 Kayısı Güzeli seçilen Zeynep Bastık mankenlere meydan okudu Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu 10 yıldır mücadele verdiği hastalığını ilk kez açıkladı Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu 10 yıldır mücadele verdiği hastalığını ilk kez açıkladı Türkiye'de satılan 2 bebek ve çocuk ürünü toplatılıyor: Listede toplam 16 ürün var! Türkiye'de satılan 2 bebek ve çocuk ürünü toplatılıyor: Listede toplam 16 ürün var!
İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde Kurtlar Vadisi efsane karakterini konu alan yapımla geri dönüyor! Kurtlar Vadisi efsane karakterini konu alan yapımla geri dönüyor! İstanbul'daki dinlenme tesisinde yaşandı... Bir yolcuyu döve döve otobüsten attılar! İstanbul'daki dinlenme tesisinde yaşandı... Bir yolcuyu döve döve otobüsten attılar! LGS'de ortalığı karıştıran iddia! MEB'den açıklama geldi LGS'de ortalığı karıştıran iddia! MEB'den açıklama geldi Ekrem İmamoğlu'na dava üstüne dava! Ekrem İmamoğlu'na dava üstüne dava! İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu Önce kavurucu sıcaklar, ardından yağış... Termometreler 40 dereceyi gösterecek! Önce kavurucu sıcaklar, ardından yağış... Termometreler 40 dereceyi gösterecek! Prof. Dr. Naci Görür'den uykularımızı kaçıracak 7,0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür'den uykularımızı kaçıracak 7,0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Sokak ortasında ''sen misin polise, askere küfür eden'' dayağı! Sokağı savaş alanına döndü! Sokak ortasında ''sen misin polise, askere küfür eden'' dayağı! Sokağı savaş alanına döndü! Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: ''Sen Erdoğan'ın CHP kayyumusun!'' Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: ''Sen Erdoğan'ın CHP kayyumusun!''