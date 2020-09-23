CHP'li Belediye Başkanının o anları saniye saniye kamerada

Fethiye'de 29 Ağustos günü meydana gelen olayda tatilci Çağlar Özbakır, otomobiliyle trafikte ilerlerken arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başlamıştı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ve araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü.

Özbakır, iddiaya göre hakarete uğrayıp, aracına zarar verildi. Polis merkezine giderek suç durusunda bulunan Özbakır, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması tarafından hakarete uğrayıp, aracına zarar verildiğini söyledi.

Şikayetin ardından Başkan Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla ifade verdi. Özbakır, gazetecilere yaptığı açıklamada ise trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini, aralarında yaşanan tartışmanın ardından hakarete uğrayıp aracına zarar verildiğini söylemişti.

BAŞKAN VE KORUMASININ TATİLCİNİN ARKASINDAN KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Başkan ve tatilci arasında yaşanan gengirlik anı ile ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alim Karaca ve korumasının tartışmanın ardından uzaklaşan ancak 200 metre sonra kırmızı ışıkta duran tatilcinin yanına koşarak aracına zarar verdiği görüldü.

İlçede bu gelişmeler yaşanırken CHP kanadından ise bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.



"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM, FETHİYE'YE GÖMECEĞİM"

Saldırıya uğrayan Özbakır konuyla olayına ardından yaptığı ilk açıklamada, "İki gün önce Muğla'ya tatile geldim, Bugün dönmek zorunda kalıyorum. Sebebi kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyen ve benim de ismini internetten teyit ettiğim kişi. Aracıma dün saldırıp, hasar verdi. Küfürler yağdırıp, içerisinde kadın olduğunu belirtmeme rağmen aracıma saldırttı. Tekme attı hakkında şikayetçi oldum. Israrla kendisi açıklama yapmıyor, mobese kayıtları duruyor. Mobese kayıtları için avukatıma dilekçe yazacağım. Umarım bir an önce bu sorun düzelir. Dünyanın en güzel koylarına sahip Fethiye'ye bir tane maganda belediye başkanı seçtirmiş partisi. Bir şehir magandası, kadın cinayetlerinin olduğu bir dönemde arabama saldırdı. Özellikle, 'Kadın var' dediğim alana gitti, camını yumrukladı. Sinkaflı küfürler eşliğinde aracımı takip etti, ardımdan koşup, 'Sizi öldüreceğim. Fethiye'ye gömeceğim' diyerek, tehdit etti. Birçok görgü tanığı var. Fethiye Yeni Cami bölgesindeki birçok kişi olayı görmüştür. Olayın yaşandığı trafik ışıklarının olduğu yerde mobese kamerası kayıtları vardır. Bizim endişemiz oradaki mobese kayıtlarının silinmesi ve oradaki olayı gören halkın sindirilmesi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adaleti sonuna kadar arayacağım. Fethiye Belediye Başkanı'ndan şikayetçi oldum" ifadelerini kullanmıştı.



BAŞKAN KARACA AÇIKLAMA YAPTIŞTI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da konuyla ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Olayı doğrulayan Karaca, Özbakır'ın konuyla ilgili bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler, yorumlar olaya neden olan kişinin amacını aşan açıklamaları doğrultusunda açıklama yapmak durumunda kaldığını belirtmişti.

Karaca açıklamasında "Olayla ilgili kutsal değerlerimize hakaret, davranış ve iftiralar yasal alana intikal etmiştir. Olayın oluş ve yayılış şeklinin siyaseten yıpratma amacına yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Soruşturma her alanda görülecek ve tarafımızca özenle takip edilecektir. Şahsım ve Fethiye'miz bu tür olaylara alışkın değildir. Kişiliğimiz ve karakterimizin, yaşandığı varsayılan olaya uymadığını, Fethiye halkı yakından bilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun bu olayın yaşanmış olmasından ziyadesiyle üzgünüm. Ancak şehrimizin huzurunu, Fethiye'mizin onurunu ve güvenliğini korumaya kararlıyız" demişti.