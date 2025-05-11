CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her Çarşamba İstanbul’da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyen CHP'nin 5'inci mitinginin adresi Silivri oldu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenlenmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ikincisi Beylikdüzü, üçüncüsü Başakşehir, dördüncüsü ise Beyazıt Meydanı'nda olmuştu.

Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Silivri olarak belirlendi. Miting, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Silivri'de düzenlenecek olan mitingi şu ifadelerle duyurdu:

"Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"