CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan usulsüzlük soruşturması sonrası olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, soruşturma kapsamında partiye kayyım atanması tehlikesine karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını belirtti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 2 delege, olağanüstü kurultay kararının iptali talebiyle yargıya başvurdu. 3 isim, CHP yönetiminin aldığı olağanüstü kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması ve iptali için 31, 17 ve 42'nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulundu.

'DELEGELER BASKIYLA OY VERDİ'

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 38’inci Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük soruşturması sürüyor. Partinin Batman delegesi Yılmaz Özkanat, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Özkanat, 38’inci CHP Olağan Kurultayı'nda kurultay delegesi olarak bizzat bulunduğunu, kurultaydan bir gün önce Batman il teşkilatı olarak 10 kişi Ankara'ya geldiklerini ve partinin ayarladığı bir otele yerleştiklerini anlattı. Kurultaydan önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi otelde topladığını ve kendilerine 'Sizler, hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz' dediğini ileri sürdü. Özkanat, "Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup bu teklifleri onlara da söyledi" dedi. Özkanat, yapılan teklife itiraz edince Batman CHP İl Başkanı Yaşar'ın bir daha kendisiyle irtibata geçmediğini, diğer delegelerin ise Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini iddia etti.

'PARA DAĞITILDIĞINI DUYDUM'

Özkanat, kurultaydan sonra Hüseyin Yaşar'ın CHP parti meclis üyesi olduğunu, kardeşi Adnan Yaşar'ın Batman CHP İl Başkanı olduğunu, yeğeni Cihan Yaşar'ın İstanbul Küçükçekmece CHP belediye meclis üyesi, oğlu Mert Yaşar'ın İzmir'in bir ilçesinde CHP belediye meclis üyesi, kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP il yönetimine yerleştirdiğini ileri sürdü. Özkanat, "Hüseyin Yaşar, kurultay öncesinde otelde diğer illerden gelen CHP'li delegeler ile de yoğun bir ilişki içerisindeydi. Sürekli onlarla görüşmeler yapıyorlardı. Hepsinin ellerinde değişik çantalar vardı; ama içlerinde ne olduğunu bilmiyorum. Otelde bulunan CHP'li delegeler arasında delegelere cep telefonu dağıtıldığı konuşuluyordu. Hatta bazı kişilere verildiğini de duydum. Ben Hüseyin Yaşar'a itiraz ettiğim için telefon veya benzeri bir şey bana verilmedi. Otel içerisinde delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaya ikna etmek için telefon dışında para dağıtıldığını da diğer delegelerin konuşmalarından duydum."

Batman delegelerinin çoğunluğunun Ankara'ya gelmeden önce Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkça söylediklerini aktaran Özkanat, yapılan baskı sonucunda fikir değiştirerek Özel lehine oy kullandıklarını iddia etti.

'GÖREVDEN ALINDIM, İHRAÇ EDİLDİM'

Özkanat, Kılıçdaroğlu'na oy verdiği için Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinden isteği dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldığını, ardından Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırıldığını, bu kararın altında Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in ıslak imzaları olduğunu belirtti. Özkanat, "Ben partiden ihraç edilmeyi gerektirecek herhangi bir suç işlemedim. Tek suçum, kurultay zamanında kendi özgür irademle oy kullanmak istememdir. Ben oyumu Kılıçdaroğlu'na verdim. Bu nedenle beni CHP Batman il yönetiminden ve CHP parti üyeliğinden ihraç ettiler. Bu ihraç kararı tamamen haksız ve usulsüz bir işlemdir. Kılıçdaroğlu, televizyondaki bir konuşmasında bu şaibe konusuna değindi. Daha sonra kurultaydaki usulsüzlüklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını basından duydum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38’inci Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığından dolayı kurultayın iptal edilmesini talep ediyorum" ifadelerin kullandı.

Özkanat, Ankara 40’ıncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kurultayın iptali için dava açtığını da belirtti.

DHA