CNN Türk'ten ayrılan sunucu sessizliğini bozdu !

Kamuoyunda büyük tepki çeken Termik Santral haberinden sonra CNN Türk ile yollarını ayıran Beste Uyanık’tan kanal yönetimine yeni göndermeler geldi

Kovulduğu yönünde ulaşılan bilgileri yalanlamayı seçen ünlü sunucu, dün bizzat kanala giderek kendisinin istifa ettiğini açıkladı. Sunucu açıklamasında “CNN Türk ekranında kendi isteğimle yokum. 8 yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası yüklerim ağır geldi.. Geride kalan arkadaşlara başarılar” ifadelerini kullandı.

"GENEL MÜDÜRÜN GÖZETİMİNDE..."

Bu paylaşımının ardından bu kez kanal yönetimini hedef alan yeni bir paylaşım daha yapan Uyanık, “Ancak biliniz ki, bir televizyon kanalında kimse kafasına göre haber yapmaz, yapamaz.. Önce editörlerin sonra haber müdürlerinin ve genel müdürün gözetiminde hazırlanır her şey” ifadelerini kullandı.

15 termik santrale baca filtresi takılması durumunda ortaya çıkacak maliyetleri sıralayarak adeta çevre katliamını meşrulaştıran bir habere imzasını koyan Beste Uyanık, daha önce sosyal medyada sözlerinin çarpıtıldığını söylemişti.

Uyanık son paylaşımı ile ise kendisinin sadece ekran önündeki kişi olduğunu, haberin bizzat CNN Türk tarafından hazırlandığını ve herkesin bilgisi dahilinde yapıldığını ima etti.

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