SON DAKİKA
31 İLE GİRİŞ/ÇIKIŞ YASAKLARI 15 GÜN UZATILDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Nisan 2020 08:16

Çocuğunun akülü arabasını aracıyla çekti; cezayı yedi!

İstanbul Esenyurt'ta 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerleyen vatandaşa ceza kesildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Esenyurt’ta bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa A.’ya ceza yağdı. Ehliyetine el konulan Mustafa A.’ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , otomobil , çocuk , esenyurt , ceza , akülü araba
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM