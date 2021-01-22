Çocuk Hastanesi'nde yangın

DHA'nın haberine göre, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin bodrumundan çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çıktı.

Hastanenin bodrumundaki çamaşır makinesinin elektrik aksamından çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin diğer binalarına sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.