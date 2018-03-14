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  3. 14 Mart 2018 23:55

Çocuklar otomobilin altında bomba buldu !

Ümraniye'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan el yapımı patlayıcıyı mahallenin çocukları farketti.

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Ümraniye’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobilin yanına el yapımı patlayıcı bırakıldı, el yapımı patlayıcı mahallenin çocukları tarafından fark edilince facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 22.30 saatlerinde Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağ Sokak üzerinde park halinde bulunan Rüştü Ç.’ye ait 34 RTB 37 plakalı otomobilin yanına bir otomobil yaklaştı. Yaklaşan otomobilin içinden inen bir kişi el yapımı bombayı ateşleyerek Rüştü Ç’ye ait otomobilin yanına bıraktı. Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar durumdan şüphelenerek şahıslara bağırdı. Çocukların bağırması ile şahıslar kaçtı. El yapımı patlayıcının yandığını gören çocuklar, patlayıcının üzerine su dökerek söndürerek, patlayıcıyı çalılık alana fırlattı. Olayı gören bazı vatandaşlar ise polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bomba imha uzmanları ve Terörle Mücadele Şube ekipleri de olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından el yapımı patlayıcı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Deodorantın içine barut doldurup fitillemişler

Öte yandan el yapımı bomba hakkında edinilen bilgiye göre, deodorantın içine barut doldurulduktan sonra üstüne fitil yerleştirilerek yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili araştırması sürüyor.  

İHA

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