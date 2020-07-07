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  3. 07 Temmuz 2020 07:05

Çoklu baro için ilk başvuru yapıldı: AHAB!

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan çoklu baro teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Ankara Hak ve Adalet Barosu (AHAB) ” ismiyle marka isim başvurusu yapıldı.

Çoklu baro için ilk başvuru yapıldı: AHAB!
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CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen, kurulması için başvurulan yeni baronun görselini sosyal medya hesabından paylaştı. “Ticaret-Hizmet” türünde isim başvurusu yapan özel baronun ismi ise “Ankara Hak ve Adalet Barosu (AHAB) olarak belirlendi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Antmen, "Türkiye, çoklu Baro teklifi Genel Kurulda geçmeden bölünmeye başladı. Daha şimdiden Başkent Ankara Barosu'nu bölmek için baro isim başvurusu yapıldı. Türkiye'nin başkentinde bile yargı ve hukuk parçalanmaya başladı! Uyuma Türkiyem" dedi.

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