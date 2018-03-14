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  3. 14 Mart 2018 17:51

Çöp kutusuna atıldı, civciv çıktı !

Şanlıurfa'da çöp konteynırına atılan yumurtalardan civciv çıktı

Çöp kutusuna atıldı, civciv çıktı !
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çöp konteynerine atılan yumurtalardan civciv çıktı.

Siverek ilçesi Hacı Yusuf Sami Caddesi'nde konteynere çöp atmak isteyen Yusuf Bağırsakçı civciv sesleri üzerine bir çuvalı açtı. Çuvalın içinde onlarca civciv gören Bağırsakçı, gördükleri karşısında şok oldu. Bağırsakçı,"Çöpten gelen sesler üzerine çuvalı konteynerden çıkardım. Civcivlerin çoğu ölmüştü. Yumurtaların içinden sağ olan civcivleri ayıklayarak sıcak bir ortama korumaya aldım. Bu manzara karşısında vicdanım çok rahatsız oldu" dedi. 

civciv , konteyner , yumurta
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