Coronavirüslü yolcu THY ile İstanbul aktarmalı uçtu!

Nijerya’da corona virüsü tespit edilen İtalyan vatandaşının Milano kentine yaptığı iş ziyaretinden üç gün önce ülkeye geldiği bildirilmişti.

Virüsünün Afrika’nın nüfusu en yoğun ülkesi Nijerya’nın yaklaşık 20 milyona sahip Lagos şehrinde tespit edilmesi endişe yaratmıştı.

Yetkili Akin Abayomi, ‘corona’ tespit edilen kişinin Milano’dan 24 Şubat’ta geldiğini ve geceyi Lagos’ta havalimanına yakın bir otelde geçirdikten sonra çalıştığı yer olan Ogun bölgesine geçtiğini söyledi.

Hastanın 26 Şubat akşamı çalıştığı şirketin revirinde tedavi edildiği daha sonra revir görevlisinin biyo güvenlik yetkilisini araması üzerine 27 Şubat’ta Lagos’un Yaba bölgesindeki bir karantina tesisine getirildiği bildirildi.