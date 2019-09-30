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  3. 30 Eylül 2019 18:07

Cübbeli Ahmet, Sevilay Yılman ve Lütfü Türkkan düğünde buluştu

Cübbeli Ahmet, Sevilay Yılman ve Lütfü Türkkan'ın fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraf karesine yansıyan samimiyet tepki çekti.

Cübbeli Ahmet, Sevilay Yılman ve Lütfü Türkkan düğünde buluştu
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Cübbeli Ahmet, Sevilay Yılman ve Lütfü Türkkan'ın fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Habertük yazarı Sevilay Yılman, "Ben bu düğün işini çok seviyorum ya! Asla yan yana gelemeyeceğiniz insaLarla karşılaşırsınız ve böyle enteresan enstanteneler yakalanır 

Sevgili dost ağabeyimiz @HadiOzisik ın biricik oğlunun düğünündeyiz... Cübbeli Ahmet Bey ve milletvekilimiz @LutfuTurkkan @caglarcilara" tweetini paylaştı.

ÇAĞLAR CİLARA CÜBBELİ'Yİ KONUK EDECEK

Bu tweeti alıntılayan Çağlar Cilara, "Cübbeli Ahmet Hoca haftaya konuğum olacak." dedi. Cilara'ya tepki yağdı. 

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cübbeli ahmet , sevilay yılman
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