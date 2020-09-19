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  3. 19 Eylül 2020 09:11

Cübbeli Ahmet: ''Silahlanan 150 derneğin ismini veririm''

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü "dernekler, cemaatler silahlanıyor" açıklamalarını bir adım öteye taşıdı ve "Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım" dedi.

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Merdan Yanardağ’ın hazırlayıp sunduğu 5. Boyut’un bugünkü konukları, Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, CHP PM üyesi Bülent Tezcan, Emekli Büyükelçi Onur Öymen ve Gazeteci Saygı Öztürk oldu.
Öztürk, Cübbeli Ahmet’in ‘2 bin selefi dernek silahlanıyor’ açıklamasını değerlendirdi.

Öztürk, “Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda bana şunu söyledi; ‘Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım’ dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

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