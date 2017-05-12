Cübbeli'den Atatürk tepkisi: Dinsiz donsuz adamlar

Kamuoyunda 'Cübelli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a tepki gösterdi. 'Bu da CIA'in oyunu' diyen Cübbeli, Atatürk'ün annesine hakaret edenlere kaynaklık eden Rıza Nur için "gavurun önde gideni" ifadelerini kullandı.

"HİÇ OLACAK İŞ Mİ?"

Cübbeli, "Birisini kaldırdılar Atatürk'ün annesine sövdürüyorlar, hakaret ettiriyorlar. Hiç olacak iş midir yani. Kadının namuslu bir kadın olduğu, kitaplarda ibadetli olduğu, Kuran hatimleri, devir parasına kadar parasını verdiği, bütün hepsini tek tek yazmış. Bunların hepsini yapacaksınız. Şu hafız şunu okuyacak. hatmimi bu okuyacak. Kendi devamlı ibadet eden bir kadın ya. Sen ölmüş gitmiş bir kadının namusu hakkında, iffeti hakkında nasıl konuşursun.

"SEN ŞİMDİ BÖYLE YAPARSAN CEMAATLER NE OLUR"

İslam'a göre asla caiz olmayan bir iftira. Bu da CIA'in oyunu. Öbür tarafı tahrik edecekler. İlla istiyorlar ki işte Kemalistler, yok Atatürk düşmanları şeklinde millet bölünsün. Bir de cemaatlere operasyon. Sen şimdi böyle yaparsan cemaaatler ne olur. Nurcuların hepsi bu kafada mı" dedi.

'DİNSİZ, DONSUZ ADAMLAR'

Cübbeli, "Hasan Akar mıymış neymiş. Diyeceğiz ki bu adamın yaptığı yanlıştır. Böyle bir laf olur mu. Bu nasıl hiç tanımadığı bir insanın annesine iftira ediyor. Bunun ahirette altından çıkabilir misin azabından. Namuslu bir insana namussuz iftirası atarsın. Rıza Nur bilmem bir şey yapmış. Rıza Nur gavurun önde gideni. Rıza Nur kendi şahsi ihtiraslarından yazmış o kitabı. Dindarlığından yazmamış o kitabı. Bir Müslümanın böyle şeylerle işi olabilir mi? Dinsiz, donsuz adamların yazdığı kitaplarla onun anasına, bunun bilmem nesine. İslam'da yok böyle şeyler" diye konuştu.