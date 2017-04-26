Cudiye'ye hava destekli operasyon

Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı'da tespit edilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 3 günden bu yana devam eden hava destekli operasyonlar sürüyor. F-16 savaş uçakları, PKK yuvalarına bomba yağdırıyor.

Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri ile Kuzey Irak arasındaki geniş bir yeralan Cudi Dağı'nda tespit edilen kalabalık bir terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3 gün önce başlatılan hava destekli büyük operasyon sürüyor. Askerlerin yanısıra güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda, Diyarbakır'dan havalanan savaş uçları da tespit edilen terörist gruplara bomba yağdırıyor. Cudi Dağı zirvesinde bulunan ve derin, kayalık ve ormanlık vadilerden oluşan vede örgütün 1990'lı yıllarda kullandığı kamplarının da bulunduğu Tuşimia Vadisi'ne yoğun bombalandırman altına aldı. Cudi Dağı bölgesinde bulunan Hisar ve Çağlayan noktalarına hakim tepelere konuşlanan tanklarla aralıksız top atışları yapılıyor.

Güvenlik güçlerince yoğun bombardıman altına alınan Cudi Dağı'ndaki bombardıman ve top atışları ise kameralar tarafından kaydedildi. Patlamaların etkisi 15 kilometre uzaklıktaki Cizre İlçesi'nde de hissedildi. Operasyonlar nedeniyle İdil İlçesi'nde bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen özel eğitimli komandolar ise zırhlı araçlarla 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'na sevkediliyor. Burada toplanan komandolar daha sonra Kuzey Irak sınır hattı başta olmak üzere operasyonların devam ettiği Bestler-Dereler, Andaç, Cudi, Küpeli dağlarına sevk ediliyor.