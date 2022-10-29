Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan Diyanet'ten geri adım

Diyanet'in 29 Ekim öncesi camilerde okunacak cuma hutbesinde Atatürk ve Cumhuriyet'e yer vermemesi tepkilere neden olmuştu. Diyanet'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda ise ''Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz'' denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce, Diyanet’e bağlı tüm camilerde okunacak olan cuma hutbesinde, Cumhuriyet ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'yine' anılmamıştı.

“Aile Olmak: İlahi Lütuf” başlıklı hutbede “Aile, Cenâb-ı Hakkın lütfettiği eşsiz bir nimettir. Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlayan en kadim kurumdur. İnancımızın, karakterimizin ve hayat tarzımızın şekillendiği en değerli okuldur. Aile, Allah’ın rahmeti ile korunan, onun bahşettiği çocuklar ile gelişen ve güzelleşen sevgi, huzur ve güven ortamıdır” ifadelerine yer verildi.

DİYANET'TE 29 EKİM MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Diyanet İşleri tarafından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Asırlardır yaşadığı bu topraklarda, değerlerine yönelik tehditlere hiçbir zaman boyun eğmeyen milletimiz, bağımsızlığına ve hürriyetine kastedenlere karşı daima direniş göstermiş; başı dik, alnı açık ve özgürce yaşama idealini her seferinde şanlı bir zaferle taçlandırmıştır. Bundan bir asır önce, çeşitli saldırılara maruz kalan vatanımızı korumak için verilen mücadele bunun en yakın örneğidir. Aziz milletimiz, şanlı bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, harim-i ismetimiz çiğnenmesin ve mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye sağlam imanı ve sarsılmaz inancıyla onlarca cephede destanlar yazmıştır. Zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen, inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini, tarihe altın harflerle yazılacak şekilde kazanmış, iradesine vurulmak istenen prangaları kırmış ve milli iradenin gücünü tescil ederek 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiştir.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, VARLIĞINI VE BİRLİĞİNİ BU İNANÇLA İLELEBET KORUYACAKTIR”

Baskılara hiçbir zaman boyun eğmeyen milletimizin bu mücadelede en büyük güvencesi ise muhakkak ki değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, sımsıkı sarıldığı birliği ve beraberliği olmuştur. Bu sebeple ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, değerlerimizi diri tutarak gelecek nesillere aktarmak, her zaman milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bugün 99. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI, SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Bu vesileyle milli mücadelemizin önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz. Millî mücadele kahramanlarımıza; istiklal, istikbal, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabbimiz, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin.”