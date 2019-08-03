Cumartesi Anneleri: ''Adalet bir gün size de lazım olacak''

İçişleri Bakanlığı ve Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Anneleri 749’uncu haftada bir araya geldi.

Bu haftaki açıklamada 1995 yılında gözaltında kaybedilen Abdurrahim Demir’in akıbeti soruldu. Evrensel'in haberine göre, açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayıp yakını ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Cumartesi Anneleri 749’uncu buluşmalarında Abdurrahim Demir’in kaçırılmasını sordu. Açıklamayı gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak yaptı. 7 ve 21 Şubat tarihleri arasında kendilerinden uzun süre haber alınamayan 6 kişinin durumuna değinen Ocak, “6 kişiden Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek’in Ankara Emniyetinde olduğu ailelerine bildirildi. Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen’den ise hâlâ haber alınamıyor. Söz konusu 6 kişi, aynı tip transporter araçlarla ve tanık beyanlarına göre kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından zorla kaçırılmışlardı. Bu ağır ithamlara karşı yetkililer, gözaltında oldukları kabul edilen 4 kişinin bugüne kadar nerede oldukları ve ne tür uygulamalara maruz kaldıklarına dair kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı” dedi.

“OĞLUMA NE OLDU?”

Ocak bu hafta gözaltında kaybedilen Abdurrahim Demir’in dosyasını paylaştı. Abdurrahim Demir’in askerliğini bitirdikten sonra 17 Ağustos 1995 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesindeki evinden, Adana’daki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını dile getiren Ocak, Mardin Kızıltepe Şavalet noktasında kimlik kontrolü için durdurulan otobüsten indirilen Demir’in, askerlerce gözaltına alındığını ve sonrasında gözaltında kaybedildiğini anlattı.

Demir’in annesi Kesriye Demir’in 20 yıl boyunca “Oğluma ne oldu?” diye sorduğunu ve oğlunun akıbetini öğrenmeden yaşama veda ettiğini hatırlatan Ocak, 27 Ocak 2018’de Galatasaray Meydanı’nda yaşamını yitiren Mehmet Demir’in “Kardeşimi bulamadım, annemin yüzüne bakamıyorum” sözlerini hatırlattı. Anne ve ağabey Demir yerine Abdurrahim Demir’in akıbetini soran Ocak, Demir’in kaybedilmesinden sorumlu olanların yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını istedi.

Basın açıklamasının ardından gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yılmaz söz aldı. Şubat aylarında zorla kaçırılan 6 kişiden 4’ünün emniyette olduğunun bildirilmesine değinen Yıldız, “Şimdi bundan iki hafta önce 6 kişi için aileleri geldi. Bundan sonra aileleri arandı, ‘Kayıplarınız emniyettedir’ diye. Sanki bunlar kayıp eşya. Kayıp eşya bürosundan çıkardılar da ailelerine haber verdiler. Peki bunların ailesi yok muydu? Çocukları yok muydu? Bunca zaman ne yediler, ne giydiler? Bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da “Ailelere baskı yapmaktan vazgeçin. Bu suçlarda zaman aşımı yoktur. Amirlerimiz bize bu emri verdi demenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

