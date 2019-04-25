''Cumhur İttifakı'nın oyunudur''

İstanbul Barosu eski başkanlarından Avukat Turgut Kazan, Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine dair, “Hukukla bağdaşmayan linç girişimine karşı tavır almamak korkunçtur” dedi.

Çubuk’taki olay ve sonrasında oluşan siyasal tabloyu Birgün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan avukat Kazan, “Bu tahriklerden sonra yaşananlar, şiddet, serbest bırakma, İçişleri Bakanlığı’nın tutumu, hepsi yan yana getirildiğinde şu görülüyor ki, bu demokrasi dışı bir oyundur, Cumhur İttifakı’nın bir oyunudur. Demokrasiyle bağdaşmaz. Hukukla asla bağdaşmaz. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Bu seçimlerle ilgili yaşananlar da artık dürüst ve güvenceli seçim yapma şansımızın da imkânımızın da kalmadığını gösteriyor” dedi.

BU DURUM ÇOK TEHLİKELİ

Türkiye için tehlikeli sonuçlara gebe bir oyun oynandığını vurgulayan Kazan, “Ben bir hukukçu olarak endişeliyim. Hukukun zerresinin bulunmadığı bir ülkede ve hukukla bağdaşmayan linç girişimine karşı tavır almamak korkunçtur. Bu durum linç kültürünün yaygınlaştırılması çabasıdır, çok tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

Kazan, “Böyle bir şeye arka çıkılamaz. Arka çıkarlarsa Türkiye çok tehlikeli yerlere savrulur. Bütün Türkiye’de herkes zarar görür” diye konuştu

