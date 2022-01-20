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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yle basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladığı El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yle ortak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

El Salvador ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi ivme kazandı. El Salvador'un hayata geçirmek istediği tüm yatırımlarda Türk firmalarının destek vereceğini ilettim.

San Salvador’a büyükelçilik açılması talimatını verdim. Büyükelçiliğimiz açılışı vesilesiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador’a gerçekleştireceğiz.

RUSYA- UKRAYNA GERİLİMİ

Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek.

Etiketler erdoğan talimat canlı yayın
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