Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka buluşmak üzere 22 Şubat 2024 Perşembe günü Denizli'ye gidecek.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13:00'da Özay Gönlüm Bulvarı'nda halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de çeşitli temaslarda bulunacak.
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