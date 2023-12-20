Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla telefonla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.