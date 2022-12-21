Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ahmet Kaya ve Nazım Hikmet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıların isimleri kürsüden tek tek okuyarak tebriklerini iletti. Nazım Hikmet ve Ahmet Kaya'yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan Aşık Veysel için de, "Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir devrin yaşadığı dönemde kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın Ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, bu gazi mekana, milletin evine hoş geldiniz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri tevdi töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz sonra ödüllerini vereceğimiz kıymetli sanatçılarımızı, fikir ve edebiyat erbabımızı, ustalarımızı ve onların temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Titiz bir çalışma ile bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarımızı tespit eden seçici kurula da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.

AJDA PEKKAN

Müzik alanında ödüle layık görülen Sayın Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından biridir. Kendisi yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrası ile müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Pekkan, kimler geldi kimler geçti, petrol, her yaşın bir güzelliği var gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adını yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vuran yanında, yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Sayın Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz.

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN

Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan 60 yılı aşan sanat hayatı ile ülkemizin resim alanında duayen isimleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kendisi aynı zamanda içinde 25 binden fazla sanat eseri bulunan İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkemizin dört bir yanındaki sanat okullarının, liselerinin ve akademilerinin kurucusudur. Hocamız gerek resim, özgün baskı, heykel gibi geniş yelpazeye yayılan eserleri ile gerek eğitimci kişiliği ile büyük bir emek ve katma değeri fani ömre sığdıran müstesna bir şahsiyettir. Sanatını bu toprakların kültürü ve birikimi üzerine inşa eden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'ı tebrik ediyoruz.

YILMAZ ERDOĞAN

Sayın Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı ve oyuncu olarak yıllarını vermiş her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdır. Vizontele, Ekşi Elmalar, Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Tiyatro gibi bir çok güzel eserde onun imzası vardır. Sayın Erdoğan'ın oyunculukta sergilediği en önemli mahareti kanaatimce Anadolu insanını ideolojik ön yargılara hapsetmeden tüm doğallığı, samimiyeti ile gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. Sinema alanında ödül alan Sayın Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

AYLA ALGAN

Bu sene tiyatro alanında büyük ödülün sahibi Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Sayın Ayla Algan'dır. Ayla Algan hanımefendi gerek yurt içinde gerek yurt dışında sergilediği sahne performansı ile milyonları kendine hayran bırakan bir değerimizdir. Kendisi aynı zamanda ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesi için önce Tiyatro Atölyesi sonra da Tiyatro Araştırma Laboratuvarı projelerini hayata geçirmiştir. Yunus Emre'nin tüm insanlığı kuşatan kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen tiyatronun bu felsefeden nasiplenmesi için de büyük emekler sarf eden sanatçımızı tebrik ediyoruz.

HAYRETTİN KARAMAN

Maruz kaldığı baskıya, haksızlığa ve hadsizliğe rağmen halen gazete yazıları, makaleleri, hikmet dolu sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan muhterem hocamız Hayrettin Karaman hocamızı tebrik ediyoruz, özellikle şahsen benim de hocam olması hasebiyle saygılarımı sunuyorum.

BÜLENT BAKİLER

Hatıra, seyahatname, biyografi, mektup tarzında kaleme aldığı pekçok eseri hayatımıza hediye eden sayın Yavuz Bülent Bakiler, 86 yıllık bereketli ömrüne siyaset, hukuk, basın gibi pekçok şeyi sığdırdı. Onun sohbetine aşina olanlar kalemi kadar kelamının kuvvetli olduğunu bilirler.

Edebiyat alanında bu seneki ödülü Türkçenin büyük savunucusu Yavuz Bülent Bakiler'e veriyor, kendisine hayırlı ömürler temenni ediyoruz.

VAROL YAŞAROĞLU

Karikatür ve animasyonda Varol Yaşaroğlu yeni bir soluk kazandırmıştır. İçindeki çocuk ruhunu kaybetmeden çalışan, üreten, Kral Şakir gibi çocuklarımızın sevdiği karakteri kazandıran Yaşaroğlu'nu kutluyorum.

AKKOR KARDEŞLER

Gastronomi alanında Ömür ve Emre Akkor Türk mutfağına ve milli kültürümüze emsalsiz hizmette bulunuyorlar. Türkiye'nin lezzet haritasını çıkaran Ömür ve Emre Akkor kardeşlerini tebrik ediyor, ellerine ve emeklerine sağlık diliyoruz.

TAN SAĞTÜRK

Dans ve balede Tan Sağtürk akla gelen ilk isimlerdir. Diyarbakır'da açtığı dans ve bale okuluyla önemli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Tan Sağtürk'ü tebrik ediyoruz.

HİLMİ ŞENALP

Selçuklu zarafetini Osmanlı ustalığı ile birleştiren, Tokyo Camii, Aşkabat gibi ülkemizi yurt dışında temsil eden mimar Hilmi Şenalp'in fikir ve yürek teri vardır. Sayın Hilmi Şenalp'i kutluyor, çalışmalarında muvafakiyetler diliyoruz.

SEVAN BIÇAKÇI

Sayın Sevan Bıçakçı'ya zanaat alanında ödül vermekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu toprakların kadim zenginliğini yaşatan herkes gibi sayın Bıçakçı'ya şükran borçluyuz.

GÜLBÜN MESARA

Sayın Gülbün Mesara tezhib, minyatür ve katı ustası kıymetli sanatçımızdır. Sabırla, sebatla bütün ömrünü klasik sanatlarımıza vakfetmiş olan Gülbün hanımefendiye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

AŞIK VEYSEL

Asırlardır sözlü kültürümüzü yansıtan, gönüllerimizi ilim, hikmet ve sevdayla dokuyan aşıklarımızdır. Her bir türküde Anadolu insanının çığlığı, umudu, acısı ve irfanı vardır. 1973 yılında ebedi aleme irtihal eden Aşık Veysel Şatıroğlu, Anadolu halk ozanlarının yakın tarihimizin en önemli temsilcilerindendir. Aşık Veysel, milletimizin gönül yollarını en iyi bilen, o yolda yürüyen, o yolda ömrünü tamamlayan özünden geçeni büyük maharetle söze ve saza döken hakiki bir halk ozanıdır.

Bu toprakların sevinci, kederi, hasret ve sevda duygularını dile getiren Aşık Veysel'in Sivas ellerinde söylediği türküler bütün coğrafyamızda yankılanmıştır. Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir devrin yaşadığı dönemde kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın Ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır.

Gazi'yi görmek için Sivas'tan Ankara'ya 3 ay yol yürüyen Aşık Veysel'e yapılan bu kötülük insanımıza bakış açısının çarpıklığı ortaya koymuştur. Millete ait ne varsa hepsini birden gerilik emaresi olarak yaftalayan faşizm heveslilerin kültür sanat hayatımızda yol açtığı tahribatın izlerini ortadan kaldırmak elbette kolay olmadı.

Bu yılki Vefa Ödülümüzü büyük usta Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyor devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifa ediyoruz.

NAZIM HİKMET VE AHMET KAYA

Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet'e Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söyledi diye linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirme teklifini biz yaptık.

İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ni Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazandırarak önemli görevi üstlendik.