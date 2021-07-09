Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gönül Dağı' türküsü
Diyarbakır İçkale'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Diyarbakır'da bir araya geldi.
GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ
İçkale'de düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi.
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