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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına istenen zam belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına istenen zam belli oldu
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AK Parti iktidarının TBMM'ye sunduğu 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 30 zam teklif edildi. Bu yüzde 30'luk zam teklifi kabul edilirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ocak itibariyle maaşına 55 bin TL zam almış olacak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bilgilendirme toplantısında konuştu.

2025 bütçe maratonunun 22 Ekim'de başlayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak gerçekleşmesini beklediklerini duyurdu.

Yılmaz'ın açıklamalarının ardından 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'nin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu.

Kanun teklifi kapsamında Cumhurbaşkanlığı'na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.

Bütçe teklifinde Cumhurbaşkanı'nın maaşının bulunduğu ''Cumhurbaşkanı ödeneğine'' ise 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşının aylık 183 bin liradan yüzde 30 artışla 238 bin liraya çıkması teklif edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yılki "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara" yapacağı transferler için 65 milyon TL, "hane halkı ve işletmelere" yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.

Ancak 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri henüz başlamadı. Bu sebeple rakamlar 29 Kasım'daki Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmeleriyle şekillenecek.

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