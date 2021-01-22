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  3. 22 Ocak 2021 17:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yüz yüze eğitim açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve bugün itibarı ile 3 haftalık yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yaptı.

'BİR SONRAKİ ZİL SİZLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLEYEN OKULLARINIZDA ÇALACAK'
 
Oktay, "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum" ifadesini kullandı.

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