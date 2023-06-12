Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı öncesinde çalışan ücretlerinin enflasyon karşısında erimesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Temmuz döneminden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret için TÜRK-İş, TİSK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın bir araya gelerek uzlaşma arayacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol bu görüşmeler öncesinde asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni asgari ücretle ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Buna göre Yılmaz, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Çalışan kesimlerin ücretlerinin enflasyon karşısında erimesine müsaade etmedik, aynı şekilde devam edeceğiz.

Enflasyonun etkilerini azaltacağız.

Temel meselemiz halkımızın refahı olacak, verdiğimiz sözleri hayata geçireceğiz.

Önümüzdeki 3 yılı kapsayan OVP'mizi güncelleyeceğiz.

Enflasyonu düşürmeye yönelik adımlar atacağız."