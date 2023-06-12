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Cumhurbaşkanlığı'na 2 günlüğüne Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na 2 günlüğüne Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kimdir ?

Yılmaz, 1967'de Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitiren Yılmaz, yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Cevdet Yılmaz, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. Dönemlerde Bingöl, 25. Dönem'de Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı da yapan Cevdet Yılmaz, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Etiketler Cevdet Yılmaz cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı recep tayyip erdoğan vekalet
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