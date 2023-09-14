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Cumhurbaşkanlığı'nda deprem: Erdoğan 14 danışmanıyla yollarını ayırdı

Cumhurbaşkanlığı'nda deprem: Erdoğan 14 danışmanıyla yollarını ayırdı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gece hareketli anlar yaşandığı ortaya çıktı. Kulislerden sızan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır kendisine danışmanlık yapan 14 isim ile yollarını ayırdı. İşte Erdoğan'ın yollarını ayırdığı o isimler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece sürpriz bir kararla danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırdığı iddia edildi.

OdaTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında kamuoyunda da yakından tanınan 14 danışmanı ile yollarını ayırdı. İddialara göre ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde yine pek çok danışmanını değiştirmeye hazırlanıyor.

Erdoğan'ın yolları ayırdığı iddia edilen danışmanlarının listesi şöyle:

Ahmet Karayiğit
Ayşe Türkmenoğlu
Ayşenur Bahçekapılı
Esengül Civelik
Fahri Kasırga
Hakkı İlnur Çevik
İbrahim Çelik
İbrahim Saraçoğlu
İhsan Şener
İsrafil Kışla
Mehmet Akarca
Sefer Turan
Şükrü Karatepe
Yalçın Topçu

(Kaynak)

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