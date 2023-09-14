Cumhurbaşkanlığı'nda deprem: Erdoğan 14 danışmanıyla yollarını ayırdı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gece hareketli anlar yaşandığı ortaya çıktı. Kulislerden sızan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır kendisine danışmanlık yapan 14 isim ile yollarını ayırdı. İşte Erdoğan'ın yollarını ayırdığı o isimler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece sürpriz bir kararla danışmanlarının birçoğuyla yollarını ayırdığı iddia edildi. OdaTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında kamuoyunda da yakından tanınan 14 danışmanı ile yollarını ayırdı. İddialara göre ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde yine pek çok danışmanını değiştirmeye hazırlanıyor. Erdoğan'ın yolları ayırdığı iddia edilen danışmanlarının listesi şöyle: Ahmet Karayiğit

Ayşe Türkmenoğlu

Ayşenur Bahçekapılı

Esengül Civelik

Fahri Kasırga

Hakkı İlnur Çevik

İbrahim Çelik

İbrahim Saraçoğlu

İhsan Şener

İsrafil Kışla

Mehmet Akarca

Sefer Turan

Şükrü Karatepe

Yalçın Topçu (Kaynak)