Cumhurbaşkanlığı'nda görevli isimden erişim engeline tepki

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ali Saydam, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesini eleştirdi.

TV100'de canlı yayın konuğu olan Saydam, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Ali CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının erişime engellenmesiyle ilgili karar tepki gösterdi.

Başsavcılığın erişim engeli kararıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Saydam, "Kimseyi tatmin etmeyen, iletişim vakası olarak üniversitede okutulması gereken örnek. Kendi kendine ayağına ateş açma bu işte" dedi.

Ali Saydam, “Bunun sorumlusu kim. Türkiye'nin markasına birebir etki yapıyor. Bu yurt dışında sattığın bardağın fiyatına etki ediyor. Kendi ülkende yönetemezsen yurt dışında nasıl anlatacaksın" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına "suç örgütü propagandası ve suç işlemeye tahrik kapsamına giren içerikler yer aldığı gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini" bildirdi.

Başsavcılıktan, İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği, yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haber3.com Haber Merkezi