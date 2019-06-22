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  3. 22 Haziran 2019 15:29

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde'nin "İDO sefererini iptal etmiş" paylaşımına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "esprili" bir dille yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!
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Gani Müjde, 23 Haziran seçimleri için "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma, Bursa, Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" paylaşımı yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Müjde'ye yanıt geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri kullandı;

"Sadece bu değil Gani Bey!
Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş.
Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar.
En son teknoloji diyorlar"

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