Cumhurbaşkanlığı'ndan kreş ve gündüz bakımevi talimatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılcağını ve kapasitelerinin artırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğurganlık oranlarını artırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir. Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi" dedi.

'YAPISAL ENGELLERİN KALDIRILMASI YÖNÜNDE ADIMLARI KARARLILIKLA ATIYORUZ'

Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte; çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz. Kamuda hizmet veren tüm kurumlarımızın, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması; hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarımızın etkinliği açısından son derece önemlidir. Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından, kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulması ve kapasitenin artırılması için yazı gönderildi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocuk iken, 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleştiği, bu durumun, doğurganlık oranının nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdiğine dikkat çekildi. Yazıda, "12'nci Kalkınma Planı’nda, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen aile kurumunun güçlendirilmesi, doğurganlığın nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ile çocuk bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılması temel amaç olarak belirlenmiştir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amacıyla da 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 'Aile Yılı' ilan edilmiştir. Bu doğrultuda sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen ülkemizin doğurganlık hızının artışına olumlu yönde katkı sağlanmasına yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçirilmektedir" denildi.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan kreş ve çocuk bakımevi hizmetinden personelin azami ölçüde faydalanabilmesi ve çalışan ailelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kurumların kreş ve çocuk bakımevlerinin kapasitelerinin artırılması ile yeni kreş ve çocuk bakımevlerinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca özellikle personel sayısının fazla olduğu ya da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları bakımından (bakanlık merkez teşkilatları, üniversiteler, adliyeler, il emniyet müdürlükleri, şehir hastaneleri gibi) yeterli kapasitede ve gereken hallerde 24 saat hizmet verebilecek kreş ve çocuk bakımevi hizmeti sağlanması hususunda da gerekli özenin gösterilmesi istendi.

17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca kreş ve çocuk bakımevi hizmeti sağlanmasına yönelik arsa veya arazi satın alınmaması ya da kamulaştırılmaması, yeni inşaata başlanılmaması veya bu amaçla kiralama yapılmaması yönünde tedbirler alındığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Dinamik nüfus yapısının korunması ve çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla mezkur genelge uyarınca Cumhurbaşkanlığı iznine tabi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, 21/12/2024 tarihli ve 7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 8'inci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne uyulmak kaydıyla kreş ve çocuk bakımevi hizmeti verilmesi amacıyla arsa veya arazi satın alınması ya da kamulaştırılması, yeni inşaata başlanılması veya bu amaçla kiralama yapılması hususunda izin verilmiştir. Söz konusu izin kapsamında yeni faaliyete geçirilecek kreş ve gündüz bakımevleri en geç faaliyete geçtiği ay sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir. Bununla birlikte kreş ve çocuk bakımevi hizmetinin öncelikli olarak kurumların kendilerine ait binalarda verilmesi, kurumlara ait uygun yer bulunmaması halinde anılan hizmet için arsa veya arazi satın alınması ya da kamulaştırılması, yeni inşaata başlanılması veya kiralama yapılmasından önce bu amaçla kullanılacak Hazineye ait taşınmaz olup olmadığının tespit edilmesi ve yapılacak harcamalarda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına dikkat edilerek azami tasarruf anlayışı içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir."

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklamasında, "Aileyi güçlendirmek, çalışan ebeveynlerimize destek olmak ve iş-yaşam dengelerine katkı sunmak amacıyla; kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulması ve kapasitenin artırılması, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla istenilmiştir. Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, Nüfus Politikaları Kurulumuzda titizlikle üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı vesilesiyle atılan bu kıymetli adımın, ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA