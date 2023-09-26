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Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya yalanlaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya yalanlaması
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Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ankara'ya yönelik ‘Rus şirketlerinin Batı yaptırımlarını atlatmasına yardım ettiği’ yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu, 'Türkiye'nin yaptırımlar konusunda ilkeli politikasına bağlı kaldığını' vurguladı.

Ankara'nın Türk şirketlerinin ABD'nin yaptırımlar listesine dahil edilmesiyle ilgili bilgileri araştırdığını ifade eden Cumhurbaşkanlığı kaynağı Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Bizim konumumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından defalarca dile getirilmiştir. Yaptırımlar konusunda ilkeliyiz ve her şeyden önce ulusal çıkarlarımızı dikkate alıyoruz" dedi.

Kaynak açıklamasının devamında, "Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerini ortaya koyduk ve biz bu konularda hassas olduğumuzu gösterdik. Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmıyoruz, ancak yaptırımların atlatılmasına da yardımcı olmuyoruz” diye konuştu.

Açıklamasının devamında arabuluculuk rolünü benimseyen Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişiminin de mimarlarından biri olduğunu hatırlatan bürokrat, ‘Ankara’nın Rusya'ya uygulanan yaptırımları deldiği’ iddialarının hiçbir temele dayanmadığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta ABD yönetimi, 5 Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına, Rusya’nın 'ambargoları delmesine yardım' ettiği iddiasıyla yaptırım uygulamıştı.

Açıklamada, bu şirketlerin 'Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuna yardım eden' ikili kullanımlı ürünleri 'ithalde dayandığı şirketler' arasında olduğu iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Denkar Gemi İnşaat şirketinin de, Rusya Savunma Bakanlığı ile bağlantılı gemilere tamir hizmeti vermesi nedeniyle yaptırım listesine girdiği aktarılmıştı.

Etiketler Cumhurbaşkanlığı rusya rusya'ya yardım suçlamalar
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