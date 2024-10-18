Cüneyt Özdemir büyük skandalı ''hükümeti yıkacak kadar büyük'' diyerek duyurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir aralarında doktorların, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının yer aldığı ve 12 bebeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen yenidoğan çetesiyle ilgili ayrıntıları "Türkiye'de hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu" diyerek açıkladı.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden kişilerin yaşattıkları skandal herkesi şoke etmeye devam ediyor.

Bu büyük skandala tepki veren isimlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu.

Özdemir, Youtube yayında “35 yıldır Türkiye’de gördüğüm en büyük sağlık skandalı bu. 2-3 gazeteci ve YouTube programı dışında hiçbir şey yok. Şu anda hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu” dedi.

Fezleede 10 bebek maktul olarak yer aldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Savcıya suikast tehdidi

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

"Şu anda hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu"

Yaşanan bu büyük sağlık skandalına bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi. Özdemir, Youtube yayınında “35 yıldır Türkiye’de gördüğüm en büyük sağlık skandalı bu. 2-3 gazeteci ve YouTube programı dışında hiçbir şey yok. Şu anda hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu” dedi.