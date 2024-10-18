  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cüneyt Özdemir büyük skandalı ''hükümeti yıkacak kadar büyük'' diyerek duyurdu

Cüneyt Özdemir büyük skandalı ''hükümeti yıkacak kadar büyük'' diyerek duyurdu

Cüneyt Özdemir büyük skandalı ''hükümeti yıkacak kadar büyük'' diyerek duyurdu
Güncelleme:

Gazeteci Cüneyt Özdemir aralarında doktorların, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının yer aldığı ve 12 bebeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen yenidoğan çetesiyle ilgili ayrıntıları "Türkiye'de hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu" diyerek açıkladı.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden kişilerin yaşattıkları skandal herkesi şoke etmeye devam ediyor. 

Bu büyük skandala tepki veren isimlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu.

Özdemir, Youtube yayında “35 yıldır Türkiye’de gördüğüm en büyük sağlık skandalı bu. 2-3 gazeteci ve YouTube programı dışında hiçbir şey yok. Şu anda hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu” dedi. 

Fezleede 10 bebek maktul olarak yer aldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Savcıya suikast tehdidi

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

"Şu anda hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu"

Yaşanan bu büyük sağlık skandalına bir tepki de gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi. Özdemir, Youtube yayınında “35 yıldır Türkiye’de gördüğüm en büyük sağlık skandalı bu. 2-3 gazeteci ve YouTube programı dışında hiçbir şey yok. Şu anda hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu” dedi.

Etiketler yenidoğan çetesi yenidoğan hükümeti yıkacak skandal sağlıkta büyük skandal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'tan dikkat çeken karar Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'tan dikkat çeken karar Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı Bu tutarın üstündeki tüm ödemeler artık banka yoluyla yapılacak Bu tutarın üstündeki tüm ödemeler artık banka yoluyla yapılacak Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti Instagram'da bir devrin sonu: Artık ''toplayamayacak''sınız... Instagram'da bir devrin sonu: Artık ''toplayamayacak''sınız... Son ankette seçmenden iktidara da, muhalefete de sert tokat Son ankette seçmenden iktidara da, muhalefete de sert tokat
Türkiye'nin bir devi daha iflasın pençesinde: Konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha iflasın pençesinde: Konkordato ilan etti 2024 yılının son Süper Ayı Türkiye'den böyle görüntülendi 2024 yılının son Süper Ayı Türkiye'den böyle görüntülendi Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi 2025 yılı zamlı asgari ücret için masadaki teklif belli oldu 2025 yılı zamlı asgari ücret için masadaki teklif belli oldu Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt Miss Universe Türkiye güzeli Ayliz Duman'dan ''Estetikleri var'' eleştirilerine fotoğraflı yanıt Bakan Şimşek'e göre en çok vergi kaçıran sektör belli oldu Bakan Şimşek'e göre en çok vergi kaçıran sektör belli oldu Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hava sıcaklıkları 6 derece daha düşecek: Yağmur, kar ve don birlikte geliyor Hava sıcaklıkları 6 derece daha düşecek: Yağmur, kar ve don birlikte geliyor Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı