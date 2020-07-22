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  3. 22 Temmuz 2020 14:41

D-100'de kedi kurtarma operasyonu

D-100 karayolunda seyir halindeki bir kadın sürücü yolda mahsur kalan kediyi kurtararak aracına aldı. Kadının kediyi kurtarma anları kameraya yansıdı.

D-100'de kedi kurtarma operasyonu
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Olay, dün akşam saatlerinde Merter D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerine yakın bir noktada bir kedi gördü.

Metrobüs yolu ile karayolunu birbirinden ayıran bariyerlerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın otomobilini en sol şeritte durdurdu.

Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu. Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.

DHA

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